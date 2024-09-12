العالم اليوم - بلومبرغ: "هدى بيوتي" تدرس بيع قسم العطور بشكل كلي أو جزئي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 08:26 صباحاً - نقلت وكالة بلومبرغ العالمية عن مصادر قولها إن شركة مستحضرات التجميل "هدى بيوتي"، ومقرها دبي، تخطط لبيع كامل حصتها من قسم العطور أو جزء منها، في وقت يشهد فيه القطاع نمواً متسارعاً.

واختارت الشركة مجموعة غولدمان ساكس كمستشار بشأن البيع المحتمل لعطر كايالي.

ومن المتوقع أن تمهد الصفقة الطريق أمام العلامات التجارية للعطور ومستحضرات التجميل لرسم مسار مستقل، بحسب بلومبرغ.

والأموال الناتجة عن أي عملية بيع ستسمح للمؤسسين بشراء حصة صندوق الأسهم الخاصة "تي إس جي كونسيومر بارتنرز" في شركة "هدى بيوتي" وكان قد استحوذ على حصة أقلية في الشركة عام 2017.

ومازالت المداولات في مراحلها المبكرة وربما تتغير خطط قسم العطور.

يذكر أن العلامة التجارية هدى بيوتي تم تأسيسها في في عام 2013 من قبل المدونة هدى قطان وشقيقتيها منى وعلياء، وقد بلغت قيمتها أكثر من مليار دولار في الماضي، وتتعامل الشركة مع أكثر من 100 منتج على الإنترنت، وتتنوع هذه المنتجات بين الرموش الصناعية وملمع الشفاه ومنتجات العناية بالبشرة.