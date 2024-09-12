العالم اليوم - إدانة فلسطينية لاقتحام نتنياهو للأغوار.. طلب بتدخل عاجل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 10:21 صباحاً - دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستفزازي للأغوار.
وذكرت أن ما فعله نتنياهو تعميق ممنهج لضم الضفة وتفجير أوضاعها تحت حجج وذرائع واهية لن تستطيع إخفاء البعد الاستعماري الاستيطاني لمخططات الاحتلال الهادفة لابتلاع الأغوار وتفريغها من أصحابها الأصليين.
وتعتبر الوزارة أن هذا الاقتحام ترجمة للتحريض الإسرائيلي الرسمي الذي يمارسه نتنياهو وفريقه من اليمين واليمين المتطرف على طريق تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت أن "نتنياهو يقوم بتصعيد العدوان على شعبنا بما يخلفه من جرائم متواصلة، وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل يثبت يومياً أن اليمين الإسرائيلي الحاكم يواصل تعميق حرب الإبادة والتهجير، وتقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض".
وتطالب الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على شعبنا ومنع تفجير الأوضاع في الضفة قبل فوات الأوان.
الأغوار في سطور
- الأغوار هي منطقة في فلسطين على امتداد نهر الأردن.
- تمتد من الشريط الشرقي للضفة الغربية طوله 120 كم من منطقة عين جدي قرب البحر الميت في الجنوب، وحتى منطقة عين البيضاء جنوبي مدينة بيسان وحتّى السفوح الشرقية للضفة الغربية غربا، وتمتد حتى شرق صفد شمالًا.
- يسكن منطقة الأغوار ما يقارب 65 ألف فلسطينيّ و11 ألف مستوطن.
- تضم هذه المنطقة أكثر من ربع أراضي الضفة الغربية 28 بالمئة.
- تمتاز بأن معظمها أراض زراعيّة خصبة وتشمل الكثير من المساحات المفتوحة مع وجود سكاني طفيف.
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