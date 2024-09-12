العالم اليوم - مع زيادة الطلب.. الهند تريد من تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 11:18 صباحاً - قال وزير النفط الهندي بانكاج جاين، الخميس، إن الهند تريد من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها زيادة إنتاج النفط لأن هناك دولا مثل الهند يرتفع فيها الطلب على الوقود.

واتفقت أوبك وحلفاؤها، ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+، الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة في إنتاج النفط كانت مقررة في أكتوبر ونوفمبر وقالت إنها قد تُرجئها مرة أخرى أو تلغيها إذا لزم الأمر.

وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من النفط من الخارج.

ويشهد الطلب على الوقود في الهند ارتفاعا.

وقال جاين إن البلاد تريد من أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا، زيادة إنتاج النفط.

وردا على سؤال عما إذا كانت الهند ستفكر في شراء مزيد من النفط من روسيا، قال إن المصافي ستشتري النفط من الموردين الذين يقدمون أسعارا أقل.

وأصبحت الهند في يوليو أكبر مشتر للنفط الروسي، متجاوزة بذلك الصين.

وقال جاين إن بائعي الوقود بالتجزئة في الهند قد يفكرون في خفض أسعار البنزين والديزل في المحطات إذا ظلت أسعار النفط الخام منخفضة.