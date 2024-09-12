كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قبالة ساحلها الشرقي في تجربة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى قبالة ساحلها الشرقي، في أول تجربة إطلاق لها منذ أكثر من شهرين. كما أكدت اليابان، عبر خفر السواحل، أن مقذوفًا يُعتقد أنه صاروخ باليستي سقط بالفعل في المياه.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، نقلًا عن مصدر حكومي، أنه لم ترد تقارير عن أضرار ناتجة عن هذا الإطلاق.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخًا باليستيًا في يوليو الماضي، زاعمة أنها اختبرت بنجاح صاروخًا تكتيكيًا جديدًا قادرًا على حمل رأس حربي ضخم يصل وزنه إلى 4.5 طن.

في خطوة أخرى، أرسلت كوريا الشمالية بالونات تحمل قمامة عبر الحدود إلى كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة، في رد على منشورات مناهضة لبيونغيانغ أطلقها نشطاء جنوبيون.

يأتي هذا التصعيد وسط توترات متزايدة بين الكوريتين، في ظل استمرار عدم التوصل إلى اتفاق سلام بعد النزاع العسكري الذي وقع بينهما من عام 1950 إلى 1953، والذي انتهى بهدنة وليس باتفاق رسمي.