الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، 40 فلسطينيًّا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم مريض كان يعالج في المستشفى، بالإضافة إلى معتقلين سابقين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان صحفي، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، وطوباس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على غالبية محافظات الضّفة، وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في محافظة طولكرم ومخيمها، وفي محافظة طوباس ومخيمها.
يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و700 فلسطيني من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر الماضي.
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