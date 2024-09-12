العالم اليوم - بعد مقتل عائشة بالضفة.. تركيا تعتزم طلب مذكرات اعتقال دولية

انتم الان تتابعون خبر بعد مقتل عائشة بالضفة.. تركيا تعتزم طلب مذكرات اعتقال دولية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - قالت أنقرة، الخميس، إنها فتحت تحقيقا في مقتل ناشطة أميركية تركية يعتقد أنها أصيبت برصاص قوات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وستطلب إصدار مذكرات اعتقال دولية.

وذكرت وزارة الخارجية أن جثمان الناشطة عائشة نور إزجي إيجي (26 عاما) سيصل إلى تركيا الجمعة.

وأعلنت إسرائيل المسؤولية عن مقتل عائشة التي قُتلت يوم الجمعة الماضي في أثناء مشاركتها في احتجاج ضد التوسع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية إن عائشة "استُهدفت وقُتلت عمدا على يد جنود إسرائيليين خلال مظاهرة سلمية تضامنا مع الفلسطينيين".

وأضافت "سنبذل قصارى جهدنا لضمان عدم مرور هذه الجريمة دون عقاب".

وقالت إسرائيل إن الرصاصة التي قتلتها من المرجح للغاية أن تكون قواتها أطلقتها، لكن موتها لم يكن متعمدا.

وقال وزير العدل يلماز تونج إن مكتب المدعي العام في أنقرة يجري تحقيقا حول "المسؤولين عن قتل عائشة نور إزجيإيجي".

وأضاف في حديثه للصحفيين أن تركيا لديها أدلة تتعلق بمقتل عائشة وستقدم طلبات لإصدار مذكرات اعتقال دولية.