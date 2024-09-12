العالم اليوم - المركزي الأوروبي يوافق التوقعات ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس

انتم الان تتابعون خبر المركزي الأوروبي يوافق التوقعات ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 01:25 مساءً - خفض البنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، للمرة الثانية هذا العام، وذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، بما يتماشى مع التوقعات.

وبحسب بيان المركزي الأوروبي فقد تم خفض معدل الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.5 بالمئة، مقابل 3.75 بالمئة وهو المستوى الذي وصل إليه في يونيو بعد خفضه بمقدار 25 نقطة نزولا من مستواه القياسي البالغ 4 بالمئة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر المركزي الأوروبي يوافق التوقعات ويخفض الفائدة 25 نقطة أساس .. في رعاية الله وحفظة