نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدانة فلسطينية لاقتحام نتنياهو للأغوار والمطالبة بتدخل دولي عاجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنطقة الأغوار، واصفة هذا الفعل بأنه استفزازي ويهدف إلى تعميق سياسات الضم في الضفة الغربية.

واعتبرت الوزارة أن الاقتحام يمثل جزءًا من مخطط استيطاني يسعى لابتلاع الأغوار وتفريغها من سكانها الأصليين، مشيرة إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار التحريض المستمر الذي يمارسه نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة، ما قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن حكومة نتنياهو تُصعد من عدوانها على الفلسطينيين من خلال تشجيع المستوطنين على سرقة الأراضي وتوسيع المستوطنات، ما يعمق معاناة السكان ويقوض فرص تحقيق الدولة الفلسطينية.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات ومنع تفجير الأوضاع قبل فوات الأوان، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الفلسطينيين.

الأغوار في سطور: