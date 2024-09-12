بوتين يلتقي مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني في روسيا |ماذا حدث؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 02:29 مساءً - التقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على شمخاني بقصر "قسطنطين" بمدينة بطرسبورج.

وقال بوتين خلال اللقاء، إن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، لافتا إلى أن هذا يحدث بفضل جهود المرشد الأعلي الإيراني على خامنئي.

وأضاف الرئيس الروسي، أنه يثمن أن التعاون بين روسيا وإيران يبقى أولوية بالنسبة للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، لافتا إلى أنه ينتظر بزشكيان في قازان خلال قمة البريكس.

وأوضح بوتين أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران ارتفع في الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي بنسبة 10% تقريبًا.

وفي 4 يوليو الماضي، قال الرئيس الروسي، إن هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران.

وأوضح بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس الإيراني بالإنابة في ذلك الوقت محمد مخبر: "في العام الماضي، تم تعديل مستوى حجم التبادل التجاري لدينا بشكل طفيف، لكنه ارتفع هذا العام بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وبحسب بوتين، فإن "اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر".

وأشار بوتين إلى أن "الدول الأعضاء في المنظمة تدرس طلب إيران للحصول على وضع دولة مراقب في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، لافتا إلى أن روسيا ستدعم ذلك.