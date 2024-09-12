"لوفتهانزا": تم إخطارنا بفرض عقوبات جديدة ضد إيران ونواصل رحلاتنا إليها

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت مجموعة "لوفتهانزا" للطيران تلقيها معلومات حول فرض عقوبات جديدة ضد إيران، وأن الخطوط الجوية النمساوية التابعة للمجموعة ستواصل رحلاتها إلى إيران.

وقال مصدر في المجموعة لوكالة "نوفوستي": "تم إبلاغ مجموعة "لوفتهانزا" بفرض العقوبات المقترحة وهي على اتصال مع الهيئات المسؤولة. ونتابع الوضع في المنطقة عن كثب. وفي الوقت الحالي تواصل الخطوط الجوية النمساوية (Austrian Airlines) وهي شركة الطيران الوحيدة التابعة لمجموعة "لوفتهانزا" التي تقوم برحلات جوية من وإلى إيران – العمل وفق جدول رحلاتها المقرر إلى إيران".

وفرضت الولايات المتحدة الثلاثاء الماضي عقوبات على شركة الطيران الإيرانية "إيران إير" بسبب توريد قطع غيار غربية لإيران والتفاعلات بين موسكو وطهران.

وتضم مجموعة "لوفتهانزا" اليوم شركات الطيران "لوفتهانزا" وSWISS وAustrian Airlines وBrussels Airlines وEurowings.