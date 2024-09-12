العالم اليوم - لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 إكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية، الخميس، أنها ستمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 أكتوبر المقبل بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

والتعليق المعمول به حاليا كان ساريا حتى نهاية سبتمبر.

وكانت الشركة قد علقت رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية منذ نهاية يوليو بسبب تفاقم المخاطر الأمنية في المنطقة بسبب التصعيد في غزة.

كما استأنفت الشركة الرحلات الجوية إلى تل أبيب في إسرائيل – وتضم المجموعة شركات "يورو وينغز" و"اوستريان" و"سويس" و"براسلز ايرلاينز" – في الخامس من سبتمبر.

استؤنفت الرحلات إلى طهران منذ 5 سبتمبر.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا إن اوستريان الشركة الوحيدة في المجموعة التي تسير رحلات إلى إيران حاليا.