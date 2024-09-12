العالم اليوم - رابطة الدوري الفرنسي تصدر حكمها بشأن أزمة مبابي وسان جرمان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، الخميس، أن اللجنة القانونية التابعة لها أمرت باريس سان جرمان بسداد 55 مليون يورو (نحو 61 مليون دولار) من الأجور غير المدفوعة لكيليان مبابي، التي يقول مهاجم ريال مدريد الإسباني حاليا إنه يستحقها.

وأكدت الرابطة القرار لوكالة "أسوشيتد برس"، من دون الخوض في التفاصيل، وذلك غداة رفض نجم منتخب فرنسا عرض وساطة من اللجنة في نزاعه مع ناديه السابق.

والتقى مسؤولو باريس سان جرمان وممثلو مبابي في باريس، الأربعاء، بعد أن طلب مبابي من اللجنة التدخل.

ودخل مبابي منذ أسابيع عدة في مواجهة مع ناديه السابق، الذي وجد نفسه مضطرا للتخلي عن نجمه هذا الصيف من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده، مطالبا باريس سان جرمان برواتب ومكافآت غير مدفوعة.

ووفق صحيفة "لو موند" الفرنسية، يطالب مبابي نادي العاصمة بمبلغ 55 مليون يورو يتضمن "الثلث الأخير من مكافأة التوقيع (إجمالي 36 مليون يورو) الذي كان من المفترض أن يحصل عليه اللاعب في فبراير، ورواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة المنصوص عليها في عقده (أبريل ومايو ويونيو)، بالإضافة إلى مكافأة أخلاقية عن هذه الأشهر الثلاثة".

وفي بداية العام، أفاد الطرفان بأن مبابي تخلى عن جزء من مكافآته في اتفاق مع سان جرمان الصيف الماضي، بعد أن تم إبعاده عن الفريق لمدة شهر.

وتراوحت هذه المكافآت في ذلك الوقت بين 60 و70 مليون يورو، وفقا لمصدر مقرب من النادي. وتغطي قيمة هذه المكافآت الضرر المالي الناجم عن رحيل اللاعب إلى ريال مدريد من دون مقابل بعد وصوله إلى نهاية عقده.

وانضم مبابي إلى ريال مدريد هذا الصيف في صفقة انتقال حر.