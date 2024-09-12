العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تقفز لأعلى مستوياتها في أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 سبتمبر 2024 07:21 مساءً - قفزت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد خفض البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة مرة أخرى مع اقتراب التضخم من نسبة اثنين بالمئة المستهدفة وتفادي الاقتصاد المحلي شبح الركود.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 511.98 نقطة مسجلا أعلى مستوى منذ أسبوع، وأنهت جميع البورصات الإقليمية الجلسة على ارتفاع أيضا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الإيداع بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.5 بالمئة في تحرك متوقع على نطاق واسع جاء بعد خفض مشابه في يونيو، وهو ما دفع جميع القطاعات الأوروبية إلى الارتفاع، ما عدا قطاع المرافق الذي انخفض 0.1 بالمئة.

ويتحول تركيز المستثمرين الآن إلى ما سيأتي تاليا والكيفية التي ستؤثر بها البداية المتوقعة لدورة خفض سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في قرارات البنك المركزي الأوروبي.

وتتوقع أسواق المال حاليا فرصة نسبتها 54 بالمئة في أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وتصدر قطاع التعدين المكاسب بصعوده 2.4 بالمئة بعدما ارتفعت أسعار المعادن الأساسية مدفوعة بآمال في خفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وقفز قطاع التكنولوجيا اثنين بالمئة بما يتماشى مع سلسلة مكاسب حققتها قطاعات التكنولوجيا في آسيا ليقدم أكبر دفعة للمؤشر الأوروبي.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في إسبانيا أن التضخم المتوافق مع الاتحاد الأوروبي في 12 شهرا تراجع إلى 2.4 بالمئة في أغسطس، ما أسهم في صعود مؤشر الأسهم القيادية الإسباني إبكس 35أكثر من واحد بالمئة.

وهبط التضخم في السويد 0.5 بالمئة في أغسطس، وهي نسبة أقل من التوقعات بشكل طفيف.