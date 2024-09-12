الولايات المتحدة تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الجيش الأمريكية كريستين وورموث أن الولايات المتحدة ستزيد من إنتاج الطائرات المسيرة، آخذة بعين الاعتبار تجربة العمليات القتالية في أوكرانيا.



وقالت وورموث في كلمة لها في "مركز ستيمسون" التحليلي في واشنطن، يوم الخميس: "سترون زيادة ملموسة في الاستثمارات في الطائرات المسيرة والتصدي للمسيرات وقدرات التشويش الالكتروني".

وأكدت الوزيرة زيادة نفقات الميزانية العسكرية الأمريكية لهذا الغرض في العام المقبل، مضيفة أن ذلك يعتبر "نتيجة مباشرة" للنزاع في أوكرانيا.

وأضافت أن القوات المسلحة الأمريكية "تأخذ العبرة" من النزاع في أوكرانيا.

وكانت وورموث قد صرحت في وقت سابق بأن الجيش الأمريكي يدرب العسكريين على التصدي للطائرات المسيرة، بما في ذلك بناء على خبرات العسكريين الأوكرانيين