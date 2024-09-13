العالم اليوم - جعجع: هناك إمكانية لتجنيب لبنان الحرب عبر تطبيق قرار 1701

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 10:25 صباحاً - أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن هناك إمكانية لتجنيب لبنان الحرب عبر تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وطالب سمير جعجع، في مقابلة خاصة مع "دوت الخليج" الحكومةَ اللبنانية بدعوة حزب الله للانسحاب من جنوبي لبنان، ونشرِ الجيش مكانه، لإنهاء الحرب.

ورأى جعجع أن المُعضلةَ هي أن الحكومة الحالية يُسيطر عليها حزبُ الله.

واتهم رئيس حزب القوات اللبنانية ما يعرف بمحور الممانعة بتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، فيما شدد على إصرار حزب القوات اللبنانية على انتخاب رئيس جمهورية مستقل في قراره.