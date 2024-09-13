نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرّض عدد من القرى في جنوب لبنان لقصف إسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بتعرض عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان لقصف مدفعي وغارات إسرائيلية. وفي آخر التطورات المدانية في جنوب لبنان، ذكرت مراسلتنا أن: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين مستهدفا منزلا في حي العويني مدينة بنت جبيل.

غارتان جويتان نفذهما الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفتا مدينة بنت جبيل. قصف مدفعي اسرائيلي استهدف بلدتي عيتا الشعب وراميا. غارتان جويتان نفذهما الطيران الحربي الاسرائيلي استهدفتا منطقة الصالحاني وبلدة يارون