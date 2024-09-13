بيسكوف: تصريحات بوتين حول عواقب ضرب أراضينا واضحة ولا لبس فيها

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول عواقب استخدام الأسلحة الغربية لضرب العمق الروسي واضح للغاية ولا لبس فيه، ووصل لمسامع المعنيين.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية، ردا على سؤال حول رد الدول الغربية على تصريح بوتين: "الحديث الذي أدلى به بوتين أمس مهم للغاية، وهو واضح للغاية ولا لبس فيه ولا يسمح بأي قراءات مزدوجة له وليس لدينا أي شك في أنه وصل إلى مسامع المعنيين".

وحذر الرئيس بوتين الغرب من السماح لنظام كييف بضرب الأراضي الروسية "لأن ذلك سيعني دخول "الناتو" بشكل مباشر في النزاع".

وأوضح أن "الجيش الأوكراني غير قادر على توجيه ضربات بعيدة المدى، لأن ذلك لا يمكن إلا عبر الأقمار الصناعية الأمريكية والأوروبية، وأن الجيش الأوكراني أصلا غير قادر على رسم مسارات الصواريخ بعيدة المدى لأنه لا يمتلك التقنيات اللازمة لذلك