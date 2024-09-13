العالم اليوم - المركزي الروسي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة 1 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - قرر بنك روسيا المركزي، الجمعة، رفع معدل الفائدة الرئيسي، على الرغم من التوقعات بالإبقاء عليها دون تغيير في ظل ظهور بعض العلامات على تباطؤ اقتصادي محتمل.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الروسي، فقد تم رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 19 بالمئة.

وقال المركزي الروسي في بيانه إن "الضغوط التضخمية الحالية لا تزال مرتفعة، ولم تُظهر بعد اتجاهات هبوطية".

ومن المرجح بحسب المركزي الروسي أن يتجاوز التضخم السنوي بحلول نهاية العام الجاري، نطاق توقعات يوليو البالغ 6.5 - 7.0 بالمئة.

وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لاستئناف عملية خفض التضخم، وخفض توقعات التضخم، وضمان عودة التضخم إلى الهدف في عام".

وأشار المركزي الروسي إلى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي في اجتماعه القادم.

ويتوقع المركزي الروسي انخفاض التضخم السنوي إلى ما بين 4 و4.5 بالمئة في عام 2025 ويبقى قريبا من 4 بالمئة في المستقبل.

وكان معدل التضخم السنوي في روسيا سجل 9.05 بالمئة خلال أغسطس الماضي، بانخفاض طفيف عن 9.13 بالمئة في يوليو.