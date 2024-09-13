نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وارسو: استئناف ألمانيا التفتيش على الحدود مع بولندا خطوة غير ودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتبر نائب وزير الخارجية البولندي فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي استئناف ألمانيا غير المتوقع لعمليات التفتيش على الحدود بين البلدين، خطوة غير ودية من برلين تجاه بلاده.

وحذر بارتوشيفسكي من أن إغلاق الحدود من قبل برلين قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين. وقال في بث إذاعة Zet: "علمنا بإغلاق الحدود فجأة ولم يكن هناك أي تحذير. لا يفعل الأصدقاء والجيران ذلك. سيكون هناك رد فعل على ذلك".

وأضاف أن أي قرارات سيتم اتخاذها "بعد التنسيق مع الدول الأخرى من جيران ألمانيا"، مؤكدا أن قرار ألمانيا "ستثير فوضى على الحدود".

وعبر عن ثقته أن "الحكومة الألمانية تريد تحسين سمعتها داخل ألمانيا" وتجعل سياستها الخارجية رهينة لسياستها الداخلية.

وخلص بالقول: "على ألمانيا أن تلوم نفسها فقط، لأنها فتحت حدودها أولا وقالت: "ويلكوم" و"يمكننا قبول أي عدد من اللاجئين". كانت سياسة المستشارة (السابقة أنغيلا) ميركل تجاه اللاجئين كارثية