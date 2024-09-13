نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصفدي وبوريل يبحثان الجهود المبذولة لوقف حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مدريد اليوم الجمعة، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك قبيل انعقاد الاجتماع الذي تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين"، والذي يشارك فيه الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الصفدي وبوريل استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود خفض التصعيد في الضفة والتوصل لوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.

وحذر وزير خارجية الأردن من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، إذا ما استمرت الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم احترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.

وبدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، أمس، زيارة عمل إلى مدريد حيث يشارك في اجتماع تستضيفه إسبانيا حول "تنفيذ حل الدولتين" والذي يشارك فيه أيضًا عدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين.