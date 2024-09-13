نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمريكا تفرض رسومًا 100% على السيارات الكهربائية الصينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، زيادات في الرسوم الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات تصل إلى 100% على المركبات الكهربائية و25% على بطارياتها، على أن تدخل حيز التنفيذ في غضون أسبوعين.

وأعلن البيت الأبيض في مايو عن الزيادة الكبيرة في الرسوم التي تستهدف قطاعات رئيسية بينها المركبات الكهربائية وأشباه الموصلات والبطاريات والألواح الشمسية، ما أثار ردًا غاضبًا من بكين.

تأتي الخطوة قبيل انتخابات نوفمبر الرئاسية التي يسعى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء خلالها للتعبير عن موقف متشدد حيال الصين في ظل ازدياد حدة المنافسة بين البلدين.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إن الزيادات النهائية "ستستهدف سياسات وممارسات جمهورية الصين الشعبية الضارة التي تؤثر على العمال والشركات الأمريكية".

وفضلًا عن زيادة الرسوم الجمركية اعتبارًا من هذا العام، أكّد مكتب الممثلة التجارية الأمريكية أيضًا أن فرض رسوم نسبتها 50% على أشباه الموصلات (في زيادة كبيرة عن السابق) سيدخل حيّز التنفيذ عام 2025.

اتُّخذت هذه الإجراءات بعد مراجعة للرسوم التي فُرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أعلن عن رسوم على منتجات صينية بقيمة 300 مليار دولار تقريبًا.