نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناتو: استهداف ناقلة حبوب مدنية يظهر "تهور روسيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد حلف شمال الأطلسي، اليوم الجمعة، بالهجوم الصاروخي الروسي على سفينة حبوب مدنية في البحر الأسود أمس الخميس.

وقالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي فرح دخل الله "لا يوجد مبرر لمثل هذه الهجمات. الهجوم الذي وقع أمس يظهر مرة أخرى الطبيعة المتهورة للحرب الروسية".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الخميس، أن صاروخًا روسيًا أصاب صباح الخميس سفينة محملة بالقمح متجهة إلى مصر في البحر الأسود.

والبحر الأسود ممر شحن حيوي لأوكرانيا حد أكبر منتجي وموردي الحبوب، لكنه تحول ميدانًا بحريًا للمعارك عندما غزت روسيا أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "صاروخ روسي استهدف شحنة قمح متجهة إلى مصر... شنت روسيا ضربة على سفينة مدنية عادية في البحر الأسود بعد خروجها مباشرة من المياه الإقليمية الأوكرانية".

ولم تقع إصابات جراء الهجوم، وفق زيلينسكي الذي دعا إلى إدانة الضربة.

وقال إن "الاستقرار الداخلي والحياة الطبيعية في عشرات البلدان حول العالم تعتمد على التشغيل الطبيعي وغير المقيد لممر الغذاء لدينا".

انسحبت موسكو العام الماضي من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لضمان المرور الآمن للصادرات الزراعية الأوكرانية في البحر الأسود، لكن كييف تمكنت من إنشاء ممر بحري يسمح بمواصلة التجارة.

وقال وزير الدفاع رستم عمروف الأربعاء إن أكثر من 5000 سفينة أبحرت عبر ممر الحبوب منذ إنشائه.