العالم اليوم - جريمة مروعة في تركيا.. الأم والأقارب قتلوا الطفلة

انتم الان تتابعون خبر جريمة مروعة في تركيا.. الأم والأقارب قتلوا الطفلة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - أصدرت محكمة تركية، الجمعة، قرارا بالحبس الاحتياطي لوالدة وشقيق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات بعد العثور على جثتها في كيس مخبأ تحت صخور في قضية أصابت البلاد بالصدمة وأثارت احتجاجات منذ اختفاء الطفلة قبل 3 أسابيع.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيسعى إلى فرض أقصى عقوبة على المسؤولين عن مقتل الطفلة نارين جوران، التي عثر على جثتها في قرية بالقرب من ديار بكر، أكبر مدينة في جنوب شرق تركيا.

ووجه ممثلو الادعاء في محكمة ديار بكر اتهامات إلى والدة الفتاة وشقيقها بالمشاركة في القتل، بينما اتهم 6 أشخاص من بينهم عمها وأبناء عمومتها بتدمير الأدلة، كما اتهم عم آخر في وقت سابق بالقتل.

وخرجت أحزاب سياسية وجماعات نسوية في احتجاجات في مدن مختلفة في أنحاء تركيا للمطالبة بالعدالة لنارين، التي أثار مقتلها حالة من الصدمة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة بسبب عدد الأقارب، الذين يعتقد بتورطهم في قتلها.

واختفت الطفلة في 21 أغسطس من قريتها، التي تبعد نحو 10 كيلومترات جنوب ديار بكر، وعثر على جثتها في كيس مخبأ تحت الصخور في مجرى مائي قريب في 8 سبتمبر.

ولم تتضح طريقة قتلها، لكن تقارير إعلامية ذكرت أن تشريح الجثة كشف عن وجود جروح على رقبتها.