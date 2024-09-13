العالم اليوم - الذهب عند مستويات قياسية بدعم من رهانات خفض الفائدة بأميركا

انتم الان تتابعون خبر الذهب عند مستويات قياسية بدعم من رهانات خفض الفائدة بأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 04:25 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق اليوم الجمعة وسط توقعات بخفض الفائدة الأميركية، كما يقترب البلاديوم من تحقيق أفضل أسبوع له في تسعة أشهر.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2583.29دولار للأونصة بحلول الساعة 14:05 بتوقيت غرينتش مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2598.10دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4 بالمئة، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 41 بالمئة خفض الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع المركزي الأميركي في 18 سبتمبر الجاري، وذلك ارتفاعا من توقعات بنسبة28 بالمئة، بعد أن ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال وفاينانشال تايمز أن خيار الخفض الأكبر لا يزال مطروحا.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا أمس الخميس.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.13دولار للأونصة.

وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1044.14 دولار لكنه ارتفع 14بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 988.35 دولار.