"لجان المقاومة" تدعو إلى التحرك والمرابطة تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات

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أحمد جودة - القاهرة - حذرت لجان المقاومة في فلسطين من نوايا المستوطنين في المس بالمسجد الأقصى داعية العالم وشعب فلسطين لشد الرحال إلى الأقصى والمرابطة في باحاته والتصدي "للمخططات الصهيونية الإجرامية".

ونشرت منظمة "نشطاء جبل الهيكل" الاستيطانية المتطرفة يوم أمس مقطع فيديو دعائي يظهر حريقا كبيرا يندلع في المسجد الأقصى.

وجاء في بيان لجان المقاومة: "الفيديو الذي نشرته الجماعات اليهودية التلمودية المتطرفة يؤكد أن هناك مخططات ومؤامرات وأطماع خبيثة هدفها السيطرة على المسجد الأقصى".

وأضاف: "إنهم يرون بأن الصمت والتخاذل العربي والإسلامي على المذابح والإبادة في غزة دافعا وفرصة مناسبة للانقضاض على المسجد الأقصى وتنفيذ أطماعهم وخرافاتهم التوراتية والتلمودية".

وأردف: "نحذر من نوايا الكيان الصهيوني والمستوطنين المس بالمسجد الأقصى المبارك وندعو شعبنا في كل ربوع فلسطين المحتلة إلى شد الرحال للمسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط في باحاته والتصدي للمخططات الصهيونية الإجرامية ".

واختتم بيان لجان المقاومة الفلسطينية: "ندعو الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم شعوبا وحكومات ومنظمات إلى القيام بواجباتهم ومسؤلياتهم تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات خبيثة وماكرة".

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات، الدعوات التحريضية المستمرة من منظمات إسرائيلية استيطانية متطرفة لتفجير المسجد الأقصى في مدينة القدس.

جدير بالذكر أن المنظمة اليهودية أرفقت الفيديو بعنوان "النصر المطلق"، ومع تعليق "قريبا في هذه الأيام".