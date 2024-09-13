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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الجمعة عن مقتل أحد موظفيها بنيران قناص في شمال الضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة في بيان أن سفيان جابر عبد جواد قد أُطلق عليه النار أثناء وجوده على سطح منزله خلال عملية عسكرية إسرائيلية في الساعات الأولى من صباح الخميس 12 سبتمبر.

وأضافت أن سفيان، الذي كان يعمل كعامل صحة بيئية في مخيم الفارعة، متزوج ويعول خمسة أطفال.

وذكرت الوكالة أن هذا الحادث يُمثل المرة الأولى التي يُقتل فيها موظف للأونروا في الضفة الغربية منذ أكثر من عشر سنوات.

عاجل| برصاصة قناص.. الأونروا تعلن عن مقتل أحد موظفيها بالضفة الغربية

تصاعد غير مسبوق بالضفة الغربية

أفادت الوكالة أن هذا الحادث يأتي في ظل تصاعد غير مسبوق في مستويات العنف في الضفة الغربية، مما يعرض المجتمع المحلي لخطر كبير.

ويعيش شمال الضفة الغربية منذ عدة أسابيع تحت وطأة عمليات عسكرية إسرائيلية مستمرة، وقد تأثرت مخيمات اللاجئين في الفارعة وطولكرم ونور شمس وجنين بشكل خاص.

وأشارت الأونروا إلى أن "البنية التحتية المدنية قد تعرضت للتدمير، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، مما جعل المجتمعات المحلية تواجه صعوبات في الحصول على الإمدادات الأساسية".

كما أضافت: "اضطرت الأونروا إلى تعليق خدماتها المقدمة للاجئين نتيجة المخاطر غير المقبولة التي يتعرض لها موظفوها والمستفيدون خلال هذه العمليات".