العالم اليوم - الحكومة البريطانية تستحوذ على شركة مشغلة لقطاع الكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 سبتمبر 2024 08:18 مساءً - أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية الجديدة، الجمعة، إنها ستستحوذ على شركة رئيسية مشغلة لقطاع الكهرباء، لتشديد أمن الطاقة في البلاد ودعم العملية الانتقالية نحو اقتصاد خال من انبعاثات الكربون.

وجاء في بيان مشترك أن الدولة ستستحوذ على "إلكترسيتي سيستم أوبريتر" (مشغّل نظام الكهرباء)، الهيئة التي تشرف على الموازنة بين العرض والطلب في شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة، من الشبكة الوطنية مقابل 630 مليون جنيه استرليني (828 مليون دولار).

سيتم تغيير تسمية الهيئة إلى "ناشونال إنرجي سيستم أوبريتر" (مشغل نظام الطاقة الوطني)، وسيتم إطلاقها في الأول من أكتوبر، وفقا لوزارة أمن الطاقة وصافي الكربون.

قال وزير الطاقة إد ميليباند "يمثل اليوم علامة فارقة لنظام الطاقة في بريطانيا حيث نجلب مشغل النظام إلى الملكية العامة لتوفير خبرة محايدة للنظام بأكمله في بناء شبكة تلائم المستقبل".

وأكد "يلعب مشغل نظام الطاقة الوطني الجديد دورا كبيرا في تحقيق مهمتنا لجعل بريطانيا قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة".

وكانت الحكومة السابقة بقيادة المحافظين تخطط بالفعل لتولي ملكية المشغل، الأمر الذي سيجمع تخطيط شبكة الكهرباء والغاز في هيئة واحدة.

وأضاف ميليباند "نحن بحاجة إلى نقل بريطانيا من أسواق الوقود الأحفوري الباهظة الثمن وغير الآمنة، إلى طاقة نظيفة ورخيصة محلية الصنع نتحكم فيها".

وأوضح "بهذه الطريقة نخفض الفواتير على المدى الطويل، ونعزز استقلالنا في مجال الطاقة وندعم الوظائف التي تتطلب مهارات في جميع أنحاء البلاد".

وأكدت وزارة الطاقة أن المشغل الجديد "سيدعم التحرك السريع للحكومة لتسريع الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري" من خلال تقديم المشورة "حول كيفية تحقيق المملكة المتحدة لهدفها بتوفير الطاقة النظيفة بحلول عام 2030".