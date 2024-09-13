نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منخفض جوي يهدد نازحي غزة والدفاع المدني يحذر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها النازحون في قطاع غزة، أصدر الدفاع المدني الفلسطيني تحذيرا للمواطنين بتحصين أماكن إيوائهم للوقاية من منخفض جوي متوقع منتصف الأسبوع القادم.

وقال الدفاع المدني في بيان: "تتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار الخير منتصف الأسبوع القادم. وعليه نهيب بالإخوة المواطنين الصابرين في جميع محافظات قطاع غزة لا سيما النازحين في الخيام ومراكز الإيواء والمنازل المتضررة الاهتمام بتحصين أماكن إيوائهم للوقاية من آثار ومخاطر مياه الأمطار".

وأضاف البيان: "حصار المواطنين النازحين فيما يسميها الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الإنسانية في مساحة لا تتجاوز 11% من قطاع غزة يفاقم معاناة النازحين ويزيد من انتشار الأمراض والأوبئة لا سيما لدى الأطفال وكبار السن، بفعل طبيعة التربة وتدمير البنية التحتية وقنوات تصريف المياه، الأمر الذي يهدد حياتهم وسلامتهم".

وطالب الدفاع المدني الفلسطيني الأمم المتحدة ومؤسساتها لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإيجاد أماكن إيواء تقي المواطنين النازحين من مخاطر مياه الأمطار.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تقطع إسرائيل الكهرباء وتمنع دخول الوقود لتشغيل محطة التوليد الوحيدة، فضلا عن وقف إمدادات الماء والاتصالات والمواد الغذائية والعلاج، وإغلاق المعابر.

ومع الحرب الإسرائيلية نزح أكثر من مليوني فلسطيني من منازلهم، يعيشون حاليا في ظروف غير إنسانية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مؤخرا.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.