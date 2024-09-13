نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتمال المرحلة الأولى من حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، انتهاء الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بنجاح.

وأضاف غيبريسوس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي إكس:" تلقى أكثر من 560 ألف طفل دون سن 10 سنوات جرعة أولى من اللقاح".

وأردف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلًا: "هذا نجاح هائل وسط واقع يومي مأساوي للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة".

ويشار إلى أن المنظمة والجماعات الشريكة لها، تفاوضت على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إسرائيل وحركة حماس لتمكين الأسر من إحضار أطفالها إلى مراكز التطعيم وكذلك تمكين فرق التطعيم المتنقلة للوصول إلى الأسر.

ولم تقع حوادث كبيرة خلال الحملة التي استمرت أقل من أسبوعين بقليل.

وسيحتاج الأطفال إلى جرعة ثانية من اللقاح الفموي في غضون 4 أسابيع لحمايتهم من العدوى.

وتأتي الحملة بعد اكتشاف 3 حالات إصابة بشلل الأطفال في غزة في يوليو الماضي، وهي أول حالة تسجل في القطاع منذ 25 عامًا.