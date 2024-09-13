نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يندد بمقتل أطفال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان الجمعة بمقتل أطفال فلسطينيين في غارات عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، ووصف قصف المدارس "بفرضية" ضرب نشطاء حماس بأنه "قبيح".

وفي رحلة العودة إلى روما، عبر بابا الفاتيكان عن شكوكه في أن إسرائيل أو حماس اللتين تخوضان حربًا منذ 11 شهرًا تسعيان إلى إنهاء الصراع.

وأضاف البابا فرنسيس "أشعر بالأسف لأن أقول هذا. لكنني لا أعتقد أنهم يتخذون خطوات لإحلال السلام".

وغادر بابا الفاتيكان فرنسيس سنغافورة، الجمعة، متوجهًا إلى روما في ختام جولة ماراثونية استمرت12يومًا شملت 4 دول في آسيا والمحيط الهادئ، وهي الأطول والأبعد منذ بداية بابويته، حسبما افاد "راديو فرنسا الدولي".

وكان استهل بابا الفاتيكان جولته بزيارة إندونيسيا ثم بابوا غينيا الجديدة قبل أن يتوجه إلى تيمور الشرقية ثم سنغافورة.