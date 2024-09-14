العالم اليوم - بايدن يعلق على تهديدات الرئيس الروسي: لا أفكر كثيرا في بوتين

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 12:24 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة في معرض تعليقه على التهديدات الأخيرة التي أطلقها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن خطر اندلاع حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "لا أفكر كثيرا في بوتين".

وكان بوتين حذّر الخميس من أن سماح الغربيين لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية بواسطة صواريخ بعيدة المدى، سيعني "انخراط دول حلف شمال الأطلسي في حرب مع روسيا".

وقال بايدن‭‭‬‬، الجمعة، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لن ينتصر في الحرب على أوكرانيا.

وندّد البيت الأبيض الجمعة بتصريحات بوتين، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في تصريح لصحفيين إن "ذاك النوع من الخطابات بالغ الخطورة"، وذلك قبيل اجتماع بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف روسية.

وأوضح البيت الأبيض أن بايدن ورئيس وزراء بريطانيا عبرا خلال اجتماعهما عن القلق بخصوص إمداد إيران لروسيا بأسلحة قاتلة.