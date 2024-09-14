العالم اليوم - قتلى بقصف إسرائيلي لخيمة في خان يونس وروضة في جباليا

انتم الان تتابعون خبر قتلى بقصف إسرائيلي لخيمة في خان يونس وروضة في جباليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 01:21 صباحاً - أدى قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى مقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الجيش الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي الأثناء، استهدفت غارة أخرى روضة العلياء التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي القطاع، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من النازحين.

ولم تصدر حصيلة نهائية للقتلى والجرحى في الغارتين.

وفي وقت سابق، أفادت المصادر بمقتل 6 مواطنين، بينهم 3 أطفال وامرأة، وعدد من الجرحى والمفقودين في قصف إسرائيلي استهدف منزل لعائلة بستان في حي التفاح شرقي مدينة غزة، بحسب وكالة وفا.