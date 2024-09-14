العالم اليوم - ميسي يعود إلى الملاعب بعد غياب شهرين بسبب الإصابة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 02:22 صباحاً - يعود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم، إلى الملاعب السبت بعد غياب دام أكثر من شهرين بسبب إصابة في الكاحل، وفقًا لما أعلنه مدربه الأرجنتيني خيراردو مارتينو الجمعة.

وقال مارتينو قبل بداية الحصة التدريبية اليوم: "نعم، إنه بخير. تدرّب (الخميس) وهو مُدرج في خطط المباراة. بعد التدريب سنضع استراتيجية له، لكنه مُتاح".

ويستضيف إنتر ميامي متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام فيلادلفيا يونيون يوم السبت.

وأصيب ميسي في كاحله الأيمن خلال نهائي كوبا أميركا في 14 يوليو، عندما ساعد الأرجنتين على الفوز على كولومبيا 1-0.

وغاب الحائز على الكرة الذهبية ثماني مرات قياسية عن ثماني مباريات في الدوري الأميركي، إضافة إلى غيابه عن مباريات منتخب بلاده في تصفيات مونديال 2026 الشهر الجاري.

وأضاف مارتينو: "أن نستعيد أفضل لاعب في العالم الذي كان في حالة جيدة أصلاً، فنحن جميعًا سعداء بهذا الوضع".