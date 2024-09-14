العالم اليوم - كلمات "غاضبة" من رامي عباس حول مستقبل صلاح مع ليفربول

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 07:21 صباحاً - أشعل وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، الجدل مجددا، بتصريحات "غاضبة" حول قضية تجديد عقد نجم ليفربول.

وانتشرت أنباء حول محمد صلاح، بعد تصريحاته النارية، بعد مباراة ضد مانشستر يونايتد، قال فيها لمحطة سكاي سبورتس ببرود شديد: "أحاول الاستمتاع بكرة القدم، لأنه كما تعلمون موسمي الأخير في ليفربول".

تصريحات صلاح أشعلت النار بين جماهير ليفربول، التي طالبت الإدارة بتجديد عقد صلاح، الذي ينتهي بنهاية الموسم، في صيف 2025.

والجمعة، قال الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، على منصة إكس: "لعلمكم، كل هؤلاء الصحفيين الذين يدعون امتلاك معلومات داخلية حول مستقبل محمد صلاح، ليس لديهم أي شيء".

"إنهم يدعون امتلاك الأنباء الداخلية وفي الحقيقة يريدون جذب المشاهدات فقط".

وختم: "عبارة مصادر مقربة من صلاح ليس لها وجود. هذا المنشور لإعلامكم بذلك إن كنتم لا تعلمون".

تألق صلاح في أول 3 مباريات كان محوريا في لعبة "تجديد العقد" التي يخوضها رامي عباس مع الإدارة، لأنه أصبح في موقف قوة، أمام الإعلام والجماهير، بأن يطلب لصلاح التجديد.

ليفربول وإدارته لا تزال "صامتة" بشأن النجم المصري، ولم تتحرك حتى الآن، للرد على لعبة صلاح، الذي قد يكون فعلا، يخوض الموسم الأخير له مع "الريدز".