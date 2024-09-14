‏الرئيس السوري يصدر مرسوما يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة في سوريا

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر ‏الرئيس السوري بشار الأسد، مرسومًا يقضي بتكليف الدكتور محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة في سوريا.

وفي وقت سابق، قالت ‏القناة 14 وصحيفة "هآرتس"، إن القوات الإسرائيلية الخاصة التي تسلّلت إلى سوريا بإنزال جوي صادرت ملفات ووثائق من مبنى للحرس الثوري الإيراني ودمّرت مبنى للبحوث العلمية.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.