العالم اليوم - الأسد يكلف الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 12:24 مساءً - أصدر الرئيس السروري بشار الأسد، يوم السبت، مرسوما يقضي بتكليف وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وستحل هذه الحكومة محل أخرى انتهت ولايتها وتتولى مهام تصريف الأعمال منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف يوليو.

وشغل الجلالي سابقا منصب وزير الاتصالات والتقانة من 2014 إلى 2016، كما عمل معاون وزير الاتصالات والتقانة منذ عام 2008 وحتى 2014.

وحصل محمد غازي الجلالي (55 سنة) على دكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2000، وماجستير علوم في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس في القاهرة عام 1997، ودبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1994، وحصل على إجازة في الهندسة المدنية كلية الهندسة المدنية جامعة دمشق عام 1992.

ويعتبر الجلالي مستشارا وخبيرا في العديد من الأعمال لصالح القطاعين العام والخاص في سورية ومشارك في إنجاز العديد من المشروعات الهندسية الكبرى في سورية.

ويخضع وزير الاتصال السابق لعقوبات من الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014 في إطار عقوبات ضد الحكومة السورية.