أوكرانيا تسقط 72 مسيرة روسية

أوكرانيا تسقط 72 مسيرة روسيةأعلنت القوات الجوية الأوكرانية عن إسقاط 72 طائرة مسيرة من أصل 76 طائرة أطلقتها روسيا على 12 منطقة بما في ذلك العاصمة كييف.

وفي تعليق له قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تحتاج إلى مزيد من القدرات لتقوية الدفاعات الجوية بعيدة المدى.

ولم ترد بعد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين لكن السلطات المحلية أشارت إلى أن أضرارا لحقت ببنايات في عدة مناطق بالبلاد.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف في بيان صحفي إن شظايا طائرة مسيرة سقطت على مبنى بلدية في منطقة /أوبولون/ في ساعة مبكرة من صباح اليوم، لكن ذلك لم يسفر عن اندلاع حريق.

وأكد كليتشكو أن وحدات الدفاع الجوي نشطت للدفاع عن العاصمة، كما تنشر أوكرانيا وحدات متنقلة لإسقاط الطائرات المسيرة وتستخدم الحرب الإلكترونية لصد الضربات الروسية المتكررة بتلك الطائرات.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا بشكل يومي الإعلان عن إسقاط طائرات مسيرة في استمرار للنزاع القائم منذ فبراير 2022 دون أي مؤشر على استعداد الطرفين لإنهائه.

وتطالب كييف باستمرار الدول الغربية بالحصول على إذن لاستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية بينما تحذر موسكو بشدة من هذه "الخطوة".