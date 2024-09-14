نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب 41182 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 41182 شخصًا، والمصابين إلى 95280 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان الوزارة اليوم السبت: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 64 شهيدا و155 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية".

وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.