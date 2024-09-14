العالم اليوم - عبد الله بن زايد يحدد شرطا لدعم "اليوم التالي للحرب" في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

جاء ذلك في منشور على حساب الشيخ عبد الله بن زايد بمنصة "إكس".

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