العالم اليوم - مصر وإريتريا.. بحث التطورات السياسية والأمنية في المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 سبتمبر 2024 04:21 مساءً - اتفقت مصر وأريتريا على أهمية تكثيف الجهود ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلا عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الخارجية ورئيس جهاز المخابرات العامة المصريين للعاصمة الإريترية أسمرة، حيث التقيا الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، ونقلا رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للرئيس الإريتري تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

ووفقا لبيان صادر عن الخارجية المصرية فقد استمع المسؤولان المصريان إلى رؤية الرئيس أفورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلا عن التطورات في القرن الأفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها.