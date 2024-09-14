زاخاروفا: العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية تمثل إعلانا عن حرب معلومات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 سبتمبر 2024 04:28 مساءً - قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت إن العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية تمثل إعلانا عن حرب معلومات كانت تسير بشكل سري خلف الكواليس عبر سياسة العقوبات.

وأَضافت زاخاروفا في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم)، على هامش فعاليات المنتدى الإعلامي لدول البريكس أن مستوى العدوانية تجاوز الحدود، ولم يكن من الواضح أنه سيجري الهجوم علنا على وسائل الإعلام الروسية، مضيفة أن العقوبات الأمريكية على وسائل الإعلام الروسية هجوم إعلامي إرهابي واعتداء على حرية التعبير والصحافة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد اتهم،في وقت سابق، شبكة (روسيا اليوم) بتهديد الديمقراطية الأمريكية والتدخل في الانتخابات، كاشفا عن أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا ستطلق حملة دبلوماسية ضد شبكة (RT)، معلنا عن عقوبات أمريكية جديدة بحق الشبكة.