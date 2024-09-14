نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تعرض مشاهد من اشتباك مقاتليها مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، اليوم السبت، مشاهد من المعارك الضارية التي نفذها مقاتلوها في معركة "رعب المخيمات" في الضفة الغربية.

وأظهر مقطع الفيديو مجموعة لقطات لاستهدافات متنوعة في جيني وطوباس وطولكرم، حيث استهدف مقاتلو كتيبة جنين جيبا عسكريا إسرائيليا بعبوة ناسفة في محور الصناعية، وفي مقطع آخر اشتبك مقاتلو كتيبة نابلس مع قوة مشاة إسرائيلية راجلة من المسافة صفر.

كما واشتبك مقاتلو كتيبة طوباس مع قوة مشاة إسرائيلية راجلة من المسافة صفر.

أما كتيبة طولكرم فاستهدفت آليات عسكرية إسرائيلية توغلت داخل المدينة في محور المسلخ بزخات من الرصاص، وتمكن مقاتلوها من تدمير جرافة عسكرية إسرائيلية باستخدام عبوة ناسفة في شارع نابلس.

أما كتائب القسام فأعلنت اليوم عقب عدة اتصالات مع مقاتليها في الضفة الغربية، تفجير 6 عبوات ناسفة بآليات إسرائيلية خلال الاجتياح الأخير لمحافظة طولكرم، وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر السبت بلدة يعبد غرب جنين، وذكر مواطنون أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وجابت شوارع وأحياء البلدة لتتمركز وسطها.

وأفادت المصادر بأن المواطنين تصدوا للقوة الإسرائيلية ودارت مواجهات أطلق خلالها الجيش أعيرة نارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما هاجمت مجموعة من المستوطنين بحماية من الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت، منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وقال أحد المواطنين إن مجموعة من المستوطنين قاموا برعي أغنامهم في أراضي الفلسطينيين المزروعة بأشجار الزيتون واللوزيات بحماية من القوات الإسرائيلية، وتصدى لهم الأهالي لإخراجهم من الأرض.

وأضاف أن الجيش أطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.