نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام: فريق هاريس ضلل الجمهور مرارا وتكرارا بشأن تصريحات ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة "سي إن إن" أن حملة المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس مارست التضليل على متابعي منصة "إكس" من اقتباسات وترجمات غير صحيحة لتصريحات منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وقالت الشبكة: "تستخدم حملة هاريس التضليل على منصة إكس، كنوع من الكلاب الهجومية غير المحترمة، حيث تنشر تغريدات فكاهية للفت الانتباه إلى التعليقات المثيرة للجدل أو غير الصحيحة أو المشكوك فيها من قبل ترامب وحلفائه. وقدم الحساب الذي تسميه حملة هاريس "صفحة الرد السريع الرسمية"، تعليقات غير دقيقة بشكل متكرر حول ترامب".

واستشهدت "سي إن إن" بثماني حالات ضلل فيها حساب حملة هاريس القراء. على سبيل المثال، زعمت الحملة مرارا أن ترامب نسي في أي ولاية هو موجود أثناء خطاباته الانتخابية، مستشهدة بمقتطفات من خطاباته كدليل. لكن شبكة "سي إن إن" تشير إلى أنه إذا شاهدت خطاباته كاملة، فهو لم ينس المكان، بل تحدث ببساطة عن مشاكل في بعض الولايات، بينما كان يتحدث في ولايات أخرى.

وفي أغسطس، ظهر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" حسابا\ يسمى @KamalaHQLies، والذي يتتبع المنشورات غير اللائقة من حملة هاريس. ولا توجد معلومات موثوقة حول من يديرها، لكن أكثر من 268 ألف قارئ اشتركوا فيها بالفعل. حساب حملة هاريس الرسمي @KamalaHQ على منصة "إكس" لديه 1.3 مليون متابع.

وسبق أن اتهمت وسائل الإعلام فريق هاريس بالتلاعب بعناوين المواد الصحفية الأمريكية من خلال شراء الإعلانات في خدمة إعلانات جوجل.