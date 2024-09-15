العالم اليوم - "طوفان".. معلومات عن صاروخ الحوثي الذي راوغ إسرائيل وأميركا

انتم الان تتابعون خبر "طوفان".. معلومات عن صاروخ الحوثي الذي راوغ إسرائيل وأميركا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 10:25 صباحاً - تمكن صاروخ بالستي قادم من اليمن من الإفلات من أنظمة الدفاع الإسرائيلية المتقدمة، ومن وراءها الرادارات الأميركية، صباح الأحد، بتأكيد حوثي وإقرار إسرائيلي.

ولم يتم إسقاط الصاروخ إلا بعد أن مر فوق الأجواء الإسرائيلية، مما أثار تساؤلات حول احتمال وجود أعطال في أنظمة الأمن المعمول بها.

وقال نائب رئيس المكتب الإعلامي لجماعة الحوثي نصر الدين عامر على منصة "إكس"، إن صاروخا يمنيا وصل إلى إسرائيل بعد فشل 20 صاروخا اعتراضيا في إسقاطه.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش يحقق في سبب الفشل باكتشاف الصاروخ قبل وصوله إلى وسط إسرائيل، رغم المسافة الطويلة التي قطعها من اليمن.

ما نوع الصاروخ؟

لا يمتلك الحوثيون صناعة صواريخ بالستية خاصة بهم، بل يأتي مخزونهم بالكامل من إيران.

حسب صحيفة "جيروسالم بوست"، فإن الصاروخ الذي أطلق على إسرائيل يعرف في اليمن باسم "طوفان"، وهو في الأساس صاروخ "غدير" الإيراني، الذي يعد تطويرا لصاروخ "شهاب 3".

يبلغ مدى هذا الصاروخ حوالي ألفي كيلومتر، وهو ما يكفي لتغطية المسافة من اليمن إلى إسرائيل.

ينقل الصاروخ من موقع تخزينه بالشاحنات إلى موقع الإطلاق، حيث يتم تجميعه.

يتم تحديد هدف الصاروخ مسبقا، ولا يمكن تغيير مساره أو تصحيحه أثناء الطيران.

على النقيض من "شهاب"، تستغرق الاستعدادات لإطلاقه، التي تتمثل بشكل أساسي في ملء مقدمته بالوقود، حوالي 30 دقيقة فقط، بدلا من عدة ساعات.

يتم إطلاق الصاروخ رأسيا ثم يتبع مسارا بالستيا، أي أنه يتحرك في قوس أو نصف دائرة.

يطير الصاروخ عبر الغلاف الجوي مع استمرار تشغيل محركه، مما يدفعه إلى الأمام.