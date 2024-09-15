‏وسائل إعلام أردنية: الحكومة الأردنية تقدم استقالتها للعاهل الأردني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت ‏وسائل إعلام أردنية، بأن الحكومة الأردنية تقدم استقالتها للعاهل الأردني تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن وحتى إشعار آخر.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، قد أكد أنه سيتم فتح جسر الملك حسين الاثنين أمام حركة السفر عند الساعة العاشرة صباحًا مع الإبقاء على إغلاقه أمام حركة الشحن.