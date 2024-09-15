نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوضى في الجيش الإسرائيلي: إلقاء منشورات جنوبي لبنان دون موافقة القيادة العليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن إلقاء منشورات في منطقة الوزاني بجنوب لبنان، والتي تطالب السكان بإخلاء منازلهم، تم بمبادرة مستقلة من أحد الألوية، دون الحصول على موافقة من الجيش الإسرائيلي أو القيادة السياسية.

وأشار مراسل إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن اللواء 769 في القيادة الشمالية هو الذي اتخذ القرار بشكل منفرد، مما دفع الجيش لفتح تحقيق في الحادثة.

وأوضحت صحيفة "معاريف" أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنشورات وزعت باستخدام طائرة دون طيار في منطقة يسكنها مئات اللاجئين السوريين، وذلك بعد إطلاق النار على بلدات الجليل الإسرائيلية.

تأتي هذه التطورات وسط تقارير تفيد بتوسيع العملية العسكرية على الجبهة الشمالية، رغم عدم تحديد موعد لذلك، في ظل تبادل القصف اليومي بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في غزة.