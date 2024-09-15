الحكومة الأردنية تقدم استقالتها للملك تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة

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أحمد جودة - القاهرة - قدم رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، الأحد، استقالة حكومته للملك عبد الله الثاني، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الأردني.

وأشارت قناة "المملكة" إلى أن "حكومة الخصاونة قدمت استقالتها بعد إنجاز انتخابات مجلس النواب العشرين"، وهو إجراء معتاد في الأردن بعد كل انتخابات برلمانية، حيث تتقدم الحكومة باستقالتها، ليقوم الملك بتكليف رئيس وزراء جديد بتشكيل حكومة جديدة.

الانتخابات الأخيرة أجريت بموجب قانون جديد أقر في يناير 2022، وخصص 41 مقعدًا للأحزاب، بهدف تعزيز العمل السياسي والحزبي في المملكة.

جدير بالذكر أن حكومة بشر الخصاونة، الذي شغل سابقًا مناصب دبلوماسية وقانونية، تم تشكيلها في 12 أكتوبر 2020.