العالم اليوم - "بوليماتيك" الهندية للموصلات تستثمر 16 مليون دولار بالبحرين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 01:21 مساءً - استقطب مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين استثمارات مبدئية بقيمة أكثر من 16 مليون دولار من شركة "بوليماتيك" التي تخطط لتأسيس مصنع للموصلات الالكترونية في منطقة الحد الصناعية.

وجاء الإعلان ضمن الزيارة التي يقوم بها مجلس التنمية الاقتصادية إلى جمهورية الهند، وتشمل مدن مومباي وبنغالور وتشيناي بهدف تسليط الضوء على ما تتميز به مملكة البحرين من بيئة حيوية داعمة للأعمال وللتعريف ببيئة الاستثمار بالمملكة كونها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والصناعة في المنطقة.

وقالت نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "يمكننا اعتبار قرار شركة "بوليماتك" بإنشاء مصنع للموصلات الالكترونية في البحرين بمثابة العلامة الفارقة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها البحرين، ونأمل بأن يساهم ذلك في إعطاء دفعة للابتكار والتقدم التكنولوجي عبر مختلف القطاعات، مما يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني".

وسيقوم مصنع "بوليماتك" في البحرين، والذي من المقرر أن يتم إنشاؤه تحت الاسم التجاري "أتري" بإنتاج مكونات أساسية لشبكات الجيل الخامس والسادس، مما يضع البحرين كلاعب رئيسي في سلسلة القيمة العالمية للموصلات الالكترونية، وهو القطاع الذي أصبح لا غنى عنه في عالمنا الرقمي اليوم.

وتعد الموصلات الالكترونية من العناصر الأساسية للأجهزة والصناعات الحديثة على نطاق واسع، والتي تعمل في تشغيل جميع المنتجات من الهواتف الذكية وحتى المركبات الكهربائية، ويشكل هذا المصنع الخطوة الأولى لـ"بوليماتك" نحو توسعة حضورها العالمي في ما يتواكب مع التزامها بالتنمية المستدامة القائمة على البحث.