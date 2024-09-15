العالم اليوم - الأردن.. الملك يكلف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 سبتمبر 2024 02:22 مساءً - قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، استقالة الحكومة التي يرأسها بشر الخصاونة، وكلف جعفر حسان تشكيل حكومة جديدة.

ويشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك.

كما كلف الملك عبد الله الثاني حكومة الخصاونة الاستمرار بتصريف الأعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها.

وفي وقت سابق من الأحد، قدم الخصاونة استقالة حكومته للملك، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الأردني.

وقالت قناة "المملكة"، إن "حكومة الخصاونة قدمت الأحد استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".

وجرت العادة بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل 4 سنوات أن تقدم الحكومة استقالتها للعاهل الأردني، الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.

وجرت الانتخابات وفق قانون جديد تم إقراره في يناير 2022، خصص 41 مقعدا للأحزاب في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

وشكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة (55 عاما) في 12 أكتوبر 2020.