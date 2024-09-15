جيش الاحتلال يعترف: قتـ.لنا 3 أسرى في غارة على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 سبتمبر 2024 03:35 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، بأن 3 من الأسرى الإسرائيليين، الذين تمت استعادة جثثهم في ديسمبر الماضي، قتلوا نتيجة غارة للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأبلغ جيش الاحتلال عائلات الأسرى الثلاثة بنتائج التحقيق، الذي كان جاهزا منذ عدة أشهر، وهو أول تأكيد على مقتلهم نتيجة هجوم للجيش الإسرائيلي.

وفي يناير من هذا العام، أعلن جيش الاحتلال أنه تم استعادة جثث الثلاثة من أسر حركة حماس.

وقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي للعائلات النقاط الرئيسية في التقرير المرضي ونتائج انتشال الجثث، وأكد للعائلات أنه خلال الهجوم في المنطقة تحت الأرض لم تكن هناك معلومات عن وجود مختطفين هناك.